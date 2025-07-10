На портале «Госуслуги» в этом году появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

В 2025 году на госуслугах для граждан и бизнеса появятся 35 новых «жизненных ситуаций», среди них — планирование и рождение ребёнка, поддержка россиян за рубежом и сервис «мой питомец», который будет включать информацию о домашних животных, их здоровье, а также ветклиниках.

Как пишет РИА «Новости», приоритетные сервисы «жизненные ситуации» утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. До конца года 35 новых «жизненных ситуаций» появится на портале «Госуслуги», — сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В список новых «жизненных ситуаций» также войдут покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в заседаниях с веб-камерой, поступление в колледж и техникум, запись на детские кружки и секции, а также отдых и оздоровление детей, волонтёрство, оформление соцобслуживания и прохождение диспансеризации.

Кроме того, с помощью новых сервисов можно будет решить вопросы, возникающие при владении оружием и самоходной техникой, запуск бизнеса онлайн, открытие IT-компании или транспортного бизнеса. На портале «Госуслуги» появится возможность получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу, воспользоваться бесплатной помощью юриста, а также решить сложные ситуации, возникшие в связи, к примеру, с утратой близкого человека и инвалидностью.

«Сервисы «жизненные ситуации» – это новый этап эволюции оказания госуслуг. Когда-то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через «одно окно» — в МФЦ и на «Госуслуги» через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тысячи. Чтобы проще в них ориентироваться объединяем их по принципу «жизненных ситуаций» — граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте», — отметил Григоренко.

В аппарате добавили, что в планах сделать оказание услуг в рамках сервисов «жизненные ситуации» без заявлений от граждан и бизнеса, без посещений ведомств: когда государство предлагает подобранные на основе данных о человеке услуги заранее – ещё до того, как он за ними обратился. Например, при появлении ребёнка, государству достаточно узнать о том, что он родился, чтобы рекомендовать гражданину дальнейшие действия в его личном кабинете на портале: полис ОМС или запись в детский сад.