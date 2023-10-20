На портале «Госуслуги» введена новая услуга записи к нотариусу

Запись к ближайшему нотариусу на удобное время — теперь на госуслугах. Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приёму.

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Сервис тестировался в 8 регионах.

Самые популярные услуги: удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения.

Как записаться к нотариусу:

Откройте форму для записи на госуслугах и выберите свой регион. Выберите, какую услугу хотите получить. Ознакомьтесь с перечнем документов. При желании загрузите их электронные копии — это поможет нотариусу подготовиться. Выберите специалиста, дату и время визита и нажмите «Записаться к нотариусу».

Запись на госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.

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