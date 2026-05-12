На портале «Госуслуги» запущен сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО»

На Едином портале государственных и муниципальных услуг действует новый цифровой сервис – «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Механизм упрощает доступ защитников Отечества и членов их семей к льготам при посещении учреждений культуры и спорта.

Для получения QR-кода участнику специальной военной операции по линии Минобороны необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». На странице сервиса в мобильном приложении нужно нажать кнопку «Получить». Система автоматически проверит данные. Если информация найдена, будет сформирован QR-код со ссылкой, который действует 5 минут. Защитник Отечества сможет предъявить его сотруднику учреждения прямо в приложении или заранее сделанным скриншотом. В случае отсутствия данных сервис предложит обратиться за получением официальной справки.

QR-код — это удобная альтернатива бумажным документам, но не их замена. Участники СВО и члены их семей по-прежнему могут использовать традиционные способы подтверждения статуса: бумажную справку об участии в спецоперации или удостоверение ветерана боевых действий. Это особенно актуально для военнослужащих других ведомств, данные о которых могут отсутствовать в витрине Минобороны. Сотрудник учреждения проверит подлинность QR-кода через приложение «Госскан», а бумажные документы — визуально. Важно отметить, что размер льготы, перечень событий и количество льготных мест каждое учреждение определяет самостоятельно.

Новый сервис реализован в рамках программы цифровой трансформации социальной поддержки при участии Министерства культуры и Министерства спорта РФ. Механизм позволяет упростить и ускорить подтверждение статуса участников СВО, делая доступ к социальным услугам более удобным.

Также на портале «Культура.РФ» размещена памятка участникам СВО и членам их семей о возможности бесплатного посещения мероприятий в сфере культуры.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка участников локальных конфликтов и их близких – одно из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!». Каждое ведомство вносит вклад в поддержку героев Отечества, а учреждения культуры региона активно развивают систему льгот и используют новые цифровые инструменты, чтобы сделать помощь максимально доступной и своевременной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567338/#&gid=1&pid=1