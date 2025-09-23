На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской области

На портале «Молодая Арктика» стартовал приём заявок на специальную стипендию губернатора Мурманской области. Как рассказал вчера на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис, в этом году конкурс пройдёт в двух номинациях: «Профессиональная деятельность» (40 стипендий) и «Студенческие лидеры» (60 стипендий).

Подать заявку можно до 21 октября, зарегистрировавшись на портале, заполнив анкету и приложив необходимые документы. Отбор пройдёт в два этапа, которые будут включать оценку достижений, документов, а также эссе и видеовизитку. По итогам будут выбраны 100 лауреатов.

«Принципиально важно изучить каждого кандидата, то, какую пользу он уже приносит в своём муниципалитете, в своей организации. Просто классно записанного видеоролика недостаточно. Я прошу комиссию перед принятием решения интересоваться – в том числе в открытых источниках, в социальных сетях – реальными достижениями участников, чтобы стипендии получали те, кто действительно активно занимается соответствующей деятельностью», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, специальная стипендия губернатора Мурманской области учреждена в 2022 году и присуждается за заслуги в науке, творчестве, спорте, управлении, общественной деятельности. Ежегодно вручается 100 стипендий, размер каждой – 15 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, в 2025 году будет присуждено ещё 125 губернаторских именных стипендий по 37 тысяч рублей, а также 6 премий «Олимп» – по 100 тысяч рублей каждая. Приём заявок стартовал 1 сентября, он продлится до 30 сентября включительно. В этом году критерии оценки обновлены для более точного отбора талантливой молодёжи.

Всего с 2021 года вручено 818 именных и специальных губернаторских стипендий на общую сумму 74,6 млн рублей.

Как подчеркнул глава региона Андрей Чибис, поддержка талантливой молодёжи – отдельная, сильная линия губернаторского плана «На Севере — жить!», который объединяет 44 меры поддержки: от стартап-грантов до выплат семьям и молодым специалистам.

Не менее важное направление – поддержка студентов. В прошлом году в регионе ввели уникальные меры для студентов Мурманского Арктического университета: по 100 тысяч рублей медалистам и высокобалльникам при переходе на 2 курс; ежемесячную губернаторскую стипендию по 15 тысяч рублей для 50 лучших первокурсников, которые обучаются на приоритетных направлениях; пополнение на 100 тысяч рублей жилищного сертификата для отличников при переходе на следующий курс; групповую туристическую поездку для лучших первокурсников; компенсацию расходов на общежитие и проезд домой дважды в год для иногородних студентов-отличников – до 30 тыс. руб. Также предусмотрены федеральные, региональные и стипендии от индустриальных партнеров для активных и талантливых студентов.

«Это тоже важно знать, в том числе при принятии решения о том, куда пойти учиться. Прошу университет максимально активно информировать школьников», – подчеркнул губернатор.