На портале «Молодая Арктика» появились новые разделы

Интернет-портал «Молодая Арктика», который должен стать единым пространством для молодёжи Мурманской области, продолжает обретать новый функционал. Заместитель губернатора – министр цифрового развития Александра Никипелова сегодня на оперативном совещании сообщила, что завершена доработка модуля с заданиями. С его помощью участники проходят тесты и опросы, получая за свою активность соответствующее баллы.

«Одним из важных инструментов блока «Задания» является возможность анализировать результаты опросов. Таким образом, можно опираться на мнение молодёжи для принятия решений и понимания вектора движения в различных сферах», – пояснила Александра Никипелова.

Баллы начисляются не только при прохождении опросов и тестов, получить их можно и за регистрацию в системе, и за приглашение друга на портал, и за участие в мероприятиях «Афиши». Причем зарегистрироваться на то или иное событие можно, использовав QR-код.

«Чтобы использование портала было удобно и понятно, во вкладке «Справка» опубликованы ответы на общие вопросы по работе с системой. Если нет ответа на интересующий пользователя вопрос, он может задать его с помощью специальной формы», – подчеркнула вице-губернатор.

Новый вопрос будет проработан, а ответ на него опубликован в соответствующем разделе. Отслеживать ответы на свои обращения можно в личном кабинете пользователя. Мнение участников сервиса учитывается уже сейчас, при разработке портала. Александра Никипелова сообщила о решении разместить мобильное приложение «Молодой Арктики» на площадке AppGallery.

Сейчас мобильное приложение находится на модерации на трёх площадках – App Store, Google Play и AppGallery.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, система «Молодая Арктика» была анонсирована 30 августа, ее целевая аудитория – жители Мурманской области до 34 лет.

«На эту аудиторию мы ориентировались при создании ресурса. Высоким количеством посещений пользуются разделы «Блог», «Задания» и «Молодёжные пространства». В проработке находятся предложения, которые мы получили от комитета по молодёжной политике: добавление рубрики «Вопрос-ответ» в новостях, реализация функционала шаринга», – подчеркнула Александра Никипелова.

Зарегистрироваться на портале можно по ссылке молодая-арктика.рф.

Фото: https://gov-murman.ru