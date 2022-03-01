На портале «Наш Север» появились адреса пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Неравнодушные жители Мурманской области активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Силами северян уже собрано более тонны груза. На сегодняшний день в регионе открыто более 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. Их количество и время их работы постоянно увеличивается.

В социальных сетях северяне часто спрашивают, по какому адресу можно принести продукты питания длительного хранения, медикаменты, питьевую воду, теплые вещи и другие товары первой необходимости. Для удобства поиска ближайшего пункта сбора гуманитарной помощи специалисты Центра управления регионом Мурманской области нанесли их на интерактивную карту портала «Наш Север».

«Найти ближайший пункт сбора гуманитарной помощи стало проще. Для этого необходимо перейти на портал «Наш Север», зайти в раздел «Карты» и выбрать нужный фильтр из списка. Сервис позволяет определить местоположение пользователя на карте и подобрать ближайшую точку приёма помощи для жителей республик», — пояснил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Как сообщает региональный ЦУР, в основном пункты сбора помощи располагаются в отделениях партии «Единая Россия». Также предметы первой необходимости можно в Общероссийский народный фронт Мурманской области, «Молодую гвардию», Российский союз ветеранов Афганистана и Мурманское отделение Российского Красного Креста.

В гуманитарной акции активно приняли участие предприятия и предприниматели Мурманской области. Они помогают в организации и подготовке гуманитарного груза к отправке в Ростовскую область.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441482/#&gid=1&pid=1