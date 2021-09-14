На портале «Наш Север» продолжается опрос о предпочтительных мерах поддержки для улучшения жилищных условий северян

На портале «Наш Север» продолжается опрос о мерах поддержки по улучшению жилищных условий граждан, который был запущен по инициативе Центра содействия жилищному строительству Мурманской области. Об этом сообщила руководитель автономной некоммерческой организации Анна Баранова.

«Опрос идёт уже третью неделю. Пока северяне отдают предпочтение компенсации на покупку дома – более 50% проголосовавших. Опрос продлится до 13 сентября включительно – у всех желающих ещё есть время высказать своё мнение», – отметила Анна Баранова.

Специалисты Центра содействия жилищному строительству Мурманской области тщательно проанализировали опыт других регионов Российской Федерации по реализации программ по улучшению жилищных условий граждан, и сейчас рассматривают несколько мер поддержки. Опрос на портале «Наш Север» позволит узнать мнение жителей Мурманской области и определить приоритетные меры поддержки по улучшению жилищных условий граждан.

Опрос о мерах поддержки в целях улучшения жилищных условий северян проходит на портале «Наш Север» до 13 сентября.