На портале «Наш Север» создана платформа, посвященная разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Мурманской области

В Мурманской области продолжается работа в рамках разработки мастер-планов опорных населённых пунктов. Для сбора предложений от жителей Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций начала работу платформа на портале «Наш Север».

«Мастер-план – это такой документ, который сочетает в себе мнение власти, экспертного сообщества и населения о том, по какому пути должно двигаться развитие населенных пунктов, выбранных опорными для Арктической зоны РФ. Для нас очень важно узнать мнение жителей региона о том, какие новые объекты или модернизированные уже существующие они хотели бы видеть в своих городах и поселках для более комфортного проживания», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

На платформе жители Мурманской области могут оставить свои пожелания и предложения по развитию населенных пунктов, пообщаться с разработчиками или узнать подробную информацию об истории и процессе создания мастер-планов интересующих их агломераций.

Свои пожелания можно написать в разделе «Оставить предложение» по ссылке.

Как сообщает Министерство информационной политики, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города». По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года.

Фото: https://gov-murman.ru