На портале «Наш Север» стартовало голосование за благоустройство народных мест отдыха
По предложению губернатора Андрея Чибиса Центр управления регионом запустил на портале «Наш Север» голосование за благоустройство народных мест отдыха.
«Речь идёт о территориях около рек, в лесу, куда люди все равно выезжают. Вопрос – как обустроить это, чтобы люди пользовались этой инфраструктурой. Чтобы оттуда вывозился мусор, чтобы сотрудники лесоохраны за этими местами приглядывали, особенно в выходные», – уточнил Андрей Чибис.
В голосовании участвуют девять территорий, которые северяне предложили сами в ходе проведенного онлайн-опроса.
Кроме того, среди вероятных объектов обустройства – пляжи у озер Банное, Куреньга и Комсомольское в Оленегорске; берег Имандры в Апатитах; пляжи у озера Ковдор и озера Круглое в ЗАТО Александровск; пляж реки Ура; берег Губы Малая Пирья в Терском районе и берег реки Черной в Умбе.
Голосование продлится до 30 июля, сообщает региональное Министерство цифрового развития.