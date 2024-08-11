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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.24 17:00

На портале «Наш Север» стартовало голосование за инициативы жителей Мурманской области

С 10 августа жители Мурманской области могут проголосовать за понравившиеся инициативы, которые были поданы для участия в губернаторской программе «На Севере – твой проект». Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«На портале «Наш Север» стартовало онлайн-голосование за предложенные проекты. Губернаторская программа получила широкий отклик у северян, она является эффективным инструментом для активных жителей, которые хотят улучшить родной город или посёлок, сделать его комфортнее для проживания», – сказала Мария Гаврилова.

По словам вице-губернатора, с 1 по 30 июля жители Мурманской области подали для участия 291 заявку из 48 населённых пунктов. После чего они были отправлены на модерацию, чтобы пройти проверку на соответствие критериям отбора. В итоге допущено к голосованию 238 инициатив, из них 72 по Мурманску.

Голосование продлится по 15 сентября 2024 года. Житель муниципального образования со статусом городского или муниципального округа имеет право проголосовать за один инициативный проект, житель муниципального образования со статусом поселения имеет право проголосовать за один проект муниципального района и за один проект соответствующего поселения.

Воплощение инициатив, набравших наибольшее количество голосов, запланировано на территории Кольского Заполярья в 2025 году. Сейчас в Мурманской области продолжается реализация проектов-победителей прошлых лет.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2024 году в регионе реализуется 151 инициативный проект – это 100 проектов-победителей конкурсного отбора 2023 года и 51 проект по обустройству детских и спортивных площадок второго этапа конкурсного отбора, состоявшегося в первом квартале текущего года.

«Прошу северян проявить своё участие, именно ваш голос может стать решающим в голосовании. И на территории вашего муниципалитета появится проект, который будет радовать местных жителей ещё не один год», – сообщила Мария Гаврилова.

Основными популярными направлениями у северян остаются благоустройство территорий, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта.

Правила предоставления субсидий и порядок проведения конкурсного отбора опубликованы на портале «Наш Север» в разделе «Активный житель» во вкладке «Инициативы», там же доступна подробная инструкция, касающаяся онлайн-голосования.

Напомним, проекты-победители будут определены в ноябре 2024 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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