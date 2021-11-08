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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 16:30

На портале «Наш Север» в тестовом режиме открыт раздел мониторинга реализации нацпроектов

Жители Кольского полуострова теперь смогут оценить уровень реализации и статус национальных проектов в специальном разделе на портале «Наш Север», который открылся в тестовом режиме. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Это такая новая глобальная форма открытости по всем тем мероприятиям, которые выполняются в области. Она, в том числе, подстегнёт заказчиков, а в основном ими являются органы местного самоуправления, в рамках реализации этих проектов. Также это даст возможность людям реагировать, давать сигналы о том, что где-то что-то затягивается, или делается с ненадлежащим качеством. Это новый онлайн-контроль обществом за стройками, ремонтами в нашем регионе», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона подчеркнул, что в новом разделе мониторинга любой желающий может оценить уровень реализации и статус 11 национальных и 45 региональных проектов, а также почти 600 объектов и мероприятий – от строительства до закупки оборудования. Также жители региона могут увидеть процент достижения показателей и результатов, уровень исполнения бюджета. Кроме того, по каждому объекту представлены текущий статус и фотографии, а по некоторым – онлайн-трансляция выполнения работ.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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