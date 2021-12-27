На портале «Наш Север» запущена афиша мероприятий региона

В преддверии новогодних праздников на портале «Наш Север» появился новый раздел, посвященный событиям и мероприятиям, который проводятся на территории Мурманской области. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«Теперь календарь событий – от культурных до спортивных – доступен всем по принципу «единого окна» в интеграции с Яндекс.Афишей. Портал «Наш Север» – настоящий цифровой гид для жителей и гостей нашей области, удобный и популярный. Портал развивается за счет наращивания повседневных удобных сервисов для наших жителей. Среди крупных сервисов на портале уже заведено пять: сообщения, опросы и голосования, карта работ, проекты, личный кабинет», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что почти 41 тысяча пользователей уже зарегистрированы на портале «Наш Север» – это каждый 18-й северянин.

«Я прошу и дальше продолжать активную работу по развитию портала. Но самое главное, еще раз обращу внимание, что текущая кровля, неубранный снег и другие проблемы, которые возникают у северян – это все поможет решить портал: ваши сигналы можно туда отправить и оперативно заявки будут рассматриваться. Решение задач на жёстком контроле», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433300/#&gid=1&pid=1