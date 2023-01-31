На портале «Наш Север» запущена программа лояльности. Сегодня об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках заседания областного правительства.

«В блоке цифровизации будем продолжать системное развитие портала «Наш Север». На данный момент там зарегистрировано более 80 тысяч северян. Уровень вовлеченности граждан и информирования о происходящем в области должен расти. У нас очень неравнодушные люди, которые интересуются и хотят участвовать в жизни области. Нужно предоставлять им все больше таких возможностей», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, было принято решение внедрить программу лояльности на портале. На объектах, которые сделаны в рамках плана «На Севере – жить», будут размещены специальные таблички с QR-кодом. При взаимодействии с ними – переходе по ссылке – будут начисляться баллы, которые затем можно будет обменять на подарки.

Напомним, что баллы начисляются и за другую активность на портале. Подробную информацию о механизме начисления можно найти на «Нашем Севере».

Фото: https://nashsever51.ru/blogs/news/434