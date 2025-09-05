На портале «Наш Север» заработал новый раздел «Недвижимость Арктики»

«Теперь вся информация о жилищном строительстве и льготной ипотеке в Мурманской области собрана в одном месте. Раздел будет полезен как жителям Кольского Заполярья, так и тем, кто планирует переезд или инвестирование в регион», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

«Недвижимость Арктики» – это уникальное пространство с полезным контентом как для жителей региона, так и для застройщиков. Первые найдут на портале всю актуальную информацию о строящихся жилых комплексах на территории Заполярья, льготных программах ипотечного кредитования и губернаторских мерах поддержки, а также предусмотрена возможность воспользоваться ипотечным калькулятором. Потенциальные застройщики смогут узнать об условиях сотрудничества и сразу подобрать участок для будущего жилого комплекса. И всё это по ссылке.

«Благодаря планомерной работе правительства региона в Заполярье спустя три десятка лет возрождается жилищное строительство. Это долгожданное событие для северян и, конечно, привлекает много внимания и вызывает много вопросов. Для удобства поиска информации и был создан специальный раздел на портале «Наш Север», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, сегодня в регионе возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи в рынок. Кроме того, правительством Мурманской области подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 1 млн кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.

