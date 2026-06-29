На портале «Наш Север» заработал сервис «Народный контроль состояния дорог»

Сегодня в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о начале работы нового сервиса «Народный контроль состояния дорог». Форма появилась на портале «Наш Север» по поручению главы региона, данному на оперативном совещании 22 июня.

«Сейчас, в регионе разгар дорожных работ, одновременно ремонтируются десятки объектов – это видно всем жителям. На прошлой неделе после объезда я поручил создать удобный механизм, чтобы люди могли оперативно сигнализировать о проблемах на дорогах – как по уже идущим ремонтам, так и по тому, что волнует их прямо сейчас. Поручение выполнено. Если есть замечания – заходите на портал, выбирайте этот раздел, указывайте адрес, кратко описывайте проблему и прикрепляйте фото при необходимости», – сообщил Андрей Чибис.

Сведения будут переданы исполнителям для принятия соответствующих мер. Обратной связи для северян в данном случае не предусмотрена. Форма создана для оперативного реагирования.

Сообщить о проблеме можно, выбрав на главной странице портала, блок «Народный контроль состояния дорог». В открывшейся форме необходимо указать конкретный адрес, а также добавить описание и прикрепить фотографию, иллюстрирующую проблему.

«Рассчитываю, что этот сервис станет надёжным каналом обратной связи. Ведь жители видят дороги каждый день, и именно их подсказки помогают нам быстрее исправлять недочёты», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/murman_sever