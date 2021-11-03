На портале «Наш Север» зарегистрировался юбилейный 40-тысячный пользователь

На портале «Наш Север» зарегистрировано уже 40 тысяч пользователей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве, отметив хорошую динамику прироста тех, кто пользуется этим сервисом обратной связи.

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1033 сообщения, которые были оставлены северянами в соцсетях и на портале «Наш Север». Чаще всего северяне задавали вопросы по теме «ЖКХ», на втором месте — «Благоустройство», на третьем — «Дороги», на четвертом — «Коронавирус».

Как сообщает региональный Центр управления регионом, в разделе «ЖКХ» жители Оленегорска рассказали в социальных сетях, что в их квартирах недостаточно тепло. Администрация города оперативно отреагировала на жалобы, пояснив, что АО «ОТС» устанавливает параметры отопления в соответствии с температурным графиком, и пообещала, что ситуация будет исправлена.

В блоке «Благоустройство» жители дворов домов № 55-75 по улице Героев Рыбачьего в Мурманске сигнализировали об отсутствии освещения. В городской администрации пояснили, что света нет из-за работ по капитальному ремонту дворовой территории домов по улице Крупской.

По тематике «Коронавирус» наибольшее количество сообщений касалось порядка, сроков и особенностей вводимых в регионе ограничений.

«Напоминаю, что под трансляцией оперативного совещания есть ряд вопросов, которые также необходимо отработать», — заключил губернатор Андрей Чибис.