На портале правительства появился раздел «Меры поддержки, сервисы и льготы для жителей Мурманской области»

Каждый северянин может выбрать, что нужно именно ему и воспользоваться возможностями, которые предоставляет региональное правительство.

В новом полезном разделе «Меры поддержки, сервисы и льготы для жителей Мурманской области» собраны актуальные меры поддержки, сервисы и льготы для жителей региона:

социальные;

профессиональные;

предпринимателям и самозанятым;

школьникам, студентам, молодежи;

здравоохранение;

жилье;

юридическая поддержка;

спорт и здоровый образ жизни;

культура и искусство;

животные;

общественным объединениям, религиозным организациям, общинам коренных малочисленных народов.

Фото: Фото: https://gov-murman.ru