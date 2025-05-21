На «правительственном часе» в Госдуме обсудили социально-экономическое и инфраструктурное развитие Арктической зоны РФ

В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, председатели профильных комитетов Думы Ирина Просоленко, Михаил Павлов, Андрей Иванов и Артур Попов.

Отмечалось, что Президентом России утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Сформирована нормативная правовая база для развития Арктики, создана самая большая в мире особая экономическая зона для привлечения инвестиций. Благодаря нацпроектам и единой президентской субсидии модернизируются больницы, школы, детские сады, спортзалы. Для улучшения жилищных условий действует льготная арктическая ипотека. Разработаны и утверждены мастер-планы шестнадцати опорных населенных пунктов Арктики.

Среди основных проблем – депопуляция и недостаток высококвалифицированных кадров.

— В Мурманской области определены три агломерации – Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская, где проживает 70% населения области. Здесь сконцентрированы минерально-сырьевые центры, главный горнолыжный курорт Севера и центр зимних видов спорта, главный научный центр Российской Арктики и креативный кластер Заполярья. Благодаря федеральной поддержке на этих территориях активно ведется работа по модернизации объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, создаются комфортные и привлекательные условий для жизни людей. Отмечу, что мастер-планы агломераций формировались из запросов и пожеланий самих жителей, знающих сильные стороны и проблемы своих территорий, и максимально учитывают все их ожидания. Большое внимание в нашем регионе уделяется подготовке специалистов по востребованным профессиям, их дальнейшему трудоустройству и самореализации. За короткие сроки полностью перенастроена система среднего профессионального образования, и в этот процесс активно вовлечены крупные промышленные предприятия региона. С помощью федеральных и региональных проектов удалось сократить дефицит медицинских и педагогических кадров, открыть новые направления лечения и обследования пациентов. И эти меры дают свои положительные результаты – в прошлом году в Мурманской области удалось замедлить отток населения в семь раз, а естественную убыль сократить в два раза, – отметил Сергей Дубовой. – Работы предстоит много, но уже сейчас можно говорить, что масштабный проект освоения арктических территорий дал возможность выйти на новый уровень развития северных субъектов. На этих территориях уже реализовано более тысячи инвестиционных проектов, среди которых не имеющие аналогов в мире. Например, центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, который должен стать ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству сжиженного природного газа. Для обеспечения его работы создано более 80 тысяч рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тысяч рабочих мест в Мурманской области.

По итогам «правительственного часа» с учётом поручений Президента России, данных на Международном арктическом форуме 27 марта, решено сформировать стратегический план совместной работы профильных ведомств с правительством РФ в виде постановления, а также предложить организационные, финансово-экономические и законодательные инструменты для решения поставленных президентом задач.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32580/