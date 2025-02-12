На «правительственном часе» в Государственной Думе обсудили разработку Стратегии развития образования в России

В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, председатель профильного комитета регионального парламента Алексей Гиляров, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, представители образовательных организаций.

«Правительственный час» прошёл в новом формате – к обсуждению проекта Стратегии был привлечён широкий круг экспертов из представителей исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, образовательных организаций.

В Государственную Думу поступило свыше 200 предложений от регионов и более 6000 от граждан. В том числе были направлены предложения и от Мурманской области.

Отмечалось, что в настоящее время образование перестали рассматривать как сферу услуг. Целью стратегии является построение суверенной, национально ориентированной системы образования в России, где акцент сделан на патриотическом воспитании и качественном образовании подрастающего поколения, отвечающем запросам экономики страны. Среди первоочередных задач – создание единого образовательного пространства и учебной инфраструктуры, закрепление высокого статуса педагога. Документ должен объединить в себе лучшие практики российской и советской системы образования.

В числе основных проблем – отсутствие достаточного числа педагогов и единых программ обучения, большая нагрузка на учителей, включая составление отчётности. Вызывает беспокойство фиктивная подготовка педагогических кадров и малая доля обучающихся по техническим специальностям.

— Пришло время, когда отечественной системе образования и воспитания необходимы серьёзные изменения, – отметил Владимир Мищенко. – Считаю разумным взять всё лучшее, что было в советской системе образования и за последние годы, синтезировать и на этой основе создать стратегию. Уверен, что необходимо уходить от так называемой «Болонской системы». Нам нужно выработать новый стандарт образования и важно, что к этой работе привлечены разные специалисты, в том числе и на местах.

https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31803/