На предприятии «Атомэнергоремонт» подвели итоги очного этапа дивизионального конкурса «Энергия молодых»

Его призёрами стали работники «Колатомэнергоремонт», члены отделения ППО АО «АЭР» в городе Полярные Зори.

Главная цель конкурса – развитие кадрового потенциала среди молодых специалистов, возможность карьерного роста, самореализация. Активные, генерирующие новые идеи молодые специалисты – будущее энергетической отрасли. Экспертное жюри оценивало участников конкурса по 7 критериям: выполнение должностных обязанностей, реализация и участие в проектах производственного и непроизводственного характера, участие в конкурсах профессионального мастерства, ПСР-проекты, участие в конференциях и общественной деятельности.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», главный инженер «Колатомэнергоремонта» Роман Тихомиров стал серебряным призёром в номинации «Лидер в развитии молодёжи», а ведущий инженер Нина Жаричева поднялась на вторую ступень пьедестала в номинации «Молодой лидер».

«Конкурс «Энергия молодых» - это хорошая площадка для анализа производственных достижений, которая помогает формировать вектор развития персонала, выступает в роли индикатора результативности. Я считаю, что благодаря таким конкурсам возникает уникальный опыт взаимодействия между персоналом. По долгу службы я часто общаюсь с молодыми специалистами и знаю, как непросто иногда им даются те или иные производственные решения. Я давно поставил перед собой цель помогать им развиваться и набираться опыта, таким путем мы организуем себе достойную смену», – сказал главный инженер «Колатомэнергремонт» Роман Тихомиров.

«Всегда стараюсь принимать участие в подобных конкурсах. Основным моим требованием к себе, на производстве, является самый серьезный подход к выполнению своих должностных обязанностей. Здесь я учусь чему-то новому, получаю опыт, перенимаю практики коллег, развиваю свой потенциал, чтобы стать лучшей в своей области», – прокомментировала ведущий инженер Нина Жаричева.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».