На предприятии «Колатомэнергоремонт» состоялась приёмочная инспекция макетов насосного оборудования для УТЦ АЭС «Руппур», изготовленные специалистами филиала

Основная роль макетов заключается в упрощении процесса обучения персонала на атомных станциях. Приёмочная инспекция при участии специалистов АО ИТЦ «ДЖЕТ», УТЦ АЭС «Руппур», АО АСЭ, совместно с представителями предприятия «Колатомэнергоремонт» прошла успешно. Собравшиеся провели приёмно-сдаточные испытания изготовленных макетов, проверили сопроводительную техническую документацию и перечень всех документов, разрешённых визированию. Высокое качество оборудования было засвидетельствовано всеми членами приёмочной инспекции.

«Сейчас существует тенденция проводить демонстрационное обучение с использованием наглядных образов. Макеты показывают, как устроено оборудование, как оно работает, при этом они позволяют объяснить сложные вещи, которые непосвященный человек может не понять из презентаций или чертежей. Уверен, что макеты сыграют основополагающую роль в процессе обучения персонала», - сказал исполняющий обязанности заместителя главного инженера по подготовке производства «Колатомэнергоремонт» Дмитрий Быков.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», помимо деловой части для гостей, участников приёмочной инспекции, была подготовлена культурная программа, куда вошли поездка в город Мурманск и посещение ледокола-музея «Ленин».

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».