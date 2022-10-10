МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВОАтомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в субсидируемый каботажный рейс с загрузкой 90%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.22 15:30

На предприятии «Колатомэнергоремонт» состоялась приёмочная инспекция макетов насосного оборудования для УТЦ АЭС «Руппур», изготовленные специалистами филиала

Основная роль макетов заключается в упрощении процесса обучения персонала на атомных станциях. Приёмочная инспекция при участии специалистов АО ИТЦ «ДЖЕТ», УТЦ АЭС «Руппур», АО АСЭ, совместно с представителями предприятия «Колатомэнергоремонт» прошла успешно. Собравшиеся провели приёмно-сдаточные испытания изготовленных макетов, проверили сопроводительную техническую документацию и перечень всех документов, разрешённых визированию. Высокое качество оборудования было засвидетельствовано всеми членами приёмочной инспекции.

«Сейчас существует тенденция проводить демонстрационное обучение с использованием наглядных образов. Макеты показывают, как устроено оборудование, как оно работает, при этом они позволяют объяснить сложные вещи, которые непосвященный человек может не понять из презентаций или чертежей. Уверен, что макеты сыграют основополагающую роль в процессе обучения персонала», - сказал исполняющий обязанности заместителя главного инженера по подготовке производства «Колатомэнергоремонт» Дмитрий Быков.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», помимо деловой части для гостей, участников приёмочной инспекции, была подготовлена культурная программа, куда вошли поездка в город Мурманск и посещение ледокола-музея «Ленин».

 

 

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Река памяти». Художественный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 30 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,07 рубля, евро вырос почти на 83 копейки-PRO Энергетику (18+)Инженер Кольской АЭС занял первое место в конкурсе специалистов коммерческого диспечирования-PRO ЖКХ (18+)Артур Сверчков, управляющий ТСЖ «Юность», делится ценным личным опытом управления МКД-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширена государственная поддержка граждан, страдающих фенилкетонурией
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика