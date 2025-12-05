На предприятии «Колатомэнергоремонт» состоялось заседание комиссии по рассмотрению итоговых работ молодых специалистов

Мероприятие стало площадкой для презентации инновационных идей и проектов, направленных на улучшение производственных процессов и повышение безопасности на предприятии.

Первым с докладом выступил инженер цеха по монтажу Дмитрий Ропперт, который представил презентацию на тему «Оформление и внедрение маршрутных карт безопасности на выполнение работ на станочном оборудовании филиала». В ходе своего выступления Дмитрий подчеркнул, что разработанные маршрутные карты будут способствовать созданию безопасной рабочей среды и обеспечат соответствие требованиям нормативных документов.

Комиссия пришла к выводу, что внедрение этих карт позволит значительно повысить качество и безопасность выполнения работ на станочном оборудовании.

Следующим выступил инженер производственно-технического отдела Егор Соловьев с темой «Лазерные технологии: практическое применение в условиях филиала». Его доклад был сосредоточен на преимуществах использования лазерных технологий в атомной отрасли. Егор отметил, что такие технологии представляют собой технологический прорыв, который может значительно расширить возможности предприятия.

По итогам его выступления комиссия отметила важность дальнейшего изучения и внедрения лазерных решений в производственные процессы.

Завершила заседание специалист отдела документационного оборота Анна Якоби, которая представила тему «Внедрение цифровых механизмов контроля в существующую систему документооборота». В своём докладе Анна акцентировала внимание на необходимости модернизации процессов документооборота с использованием цифровых технологий. Она предложила рассмотреть возможность внедрения цифрового протокола разногласий для оптимизации работы с документами.

Комиссия согласилась с тем, что использование данной идеи может существенно повысить эффективность документооборота и сократить время на обработку информации.

«Заседание комиссии по итоговым работам молодых специалистов стало не только важным этапом в профессиональном становлении участников, но и площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся безопасности, технологий и цифровизации на предприятии. Все представленные проекты имеют потенциал для внедрения в работу», - отметил председатель отделения Первичной профсоюзной организации в городе Полярные Зори, Егор Бельснер.

Фото предоставлено отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».