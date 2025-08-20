На предприятиях страны фиксируется рост скрытой безработицы и долгов по зарплате

Бизнес и профсоюзы фиксируют рост скрытой безработицы – на предприятиях растет число работников в простое, занятых неполный день и предполагаемых к увольнению.

Такую тенденцию «Ведомостям» подтвердили представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты. Данные подтверждаются ежемесячным мониторингом Роструда.

Доля работников, находившихся в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, к середине июля выросла до 14,4% от среднесписочной численности работников после 9,1% месяцем ранее, следует из данных органов службы занятости, которые приводят «Ведомости». На 15 июля в таком режиме работал 51901 человек. Наиболее ярко тенденция проявляется в промышленных регионах – Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях, Республике Татарстан. Доля работников в простое, по данным Роструда, выросла в июле до 11,1% (39772 человека) после 8,6% в июне. К увольнению заявлено в июне 20,4% от среднесписочной численности работников в мониторинге (73572 человека) после 16,7% месяцем ранее, следует из данных Роструда. Наибольшая численность по отраслям – в сфере образования, в деятельности больничных организаций, следует из данных служб занятости.

Сейчас действительно фиксируется рост скрытой безработицы и долгов по зарплате, отмечает секретарь, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Профсоюзы ведут независимый мониторинг по данным членских организаций, которые фиксируют проблемы в социально-трудовой сфере. По этим сведениям, в июле число работников, находящихся под риском высвобождения, увеличилось в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, отмечает Соколов. Кроме того, на треть увеличилось количество рабочих мест в простое. В числе предприятий, на которых фиксируется увеличение неполной занятости, представитель профсоюзов называет «Камаз», «АвтоВАЗ», «Ростсельмаш».

По данным мониторинга ФНПР, долги по зарплате за июль выросли на 25% до 1,7 млрд рублей. Росстат публикует статистику задолженности предприятий по зарплате с лагом – последние данные на конец мая говорят о росте показателя в 3,4 раза год к году до 1,66 млрд рублей (данные без учёта малых и средних предприятий). Основной причиной роста долгов по зарплате в ФНПР считают высокую ключевую ставку – она снижает возможность предприятий взять кредит на операционные расходы, в том числе выплату зарплат. Выходом могли бы стать льготные кредиты под зарплату, полагает Соколов.

В середине августа Президент России Владимир Путин заявил о росте скрытой безработицы – т.е. числа работников в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. В начале года их численность составляла порядка 98000 человек, на конец июня – 153000 человек, а на 8 августа – уже 199000 человек, отметил президент. Кроме того, несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274000 человек, на конец июня – 291000 человек, в начале августа – 300000 человек, привёл пример Путин.

Торгово-промышленная палата фиксирует рост скрытой безработицы, причём не только в крупном бизнесе, но и в малом, говорит вице-президент бизнес-объединения Елена Дыбова. Сейчас, по сути, реализуется сценарий, которого опасались предприниматели: невозможность долгосрочного планирования привела к остановке набора сотрудников, отмечает она. Одновременно кратное сокращение объёма заказов у предприятий вынуждает их оптимизировать свою структуру, добавляет она.

Президент «Опоры России» Александр Калинин также подтверждает тенденцию. Он выделяет автопром как отрасль, где наиболее распространены неполный рабочий день и сокращенная трудовая неделя. Калинин также заявил о значительном росте случаев, когда компании не платят подрядчикам. Он поясняет, что в основном это связано с высокой ключевой ставкой – около 70% кредитов крупного бизнеса было взято по плавающей ставке, налоги выросли, зарплаты повышены, поэтому экономят на подрядчиках.

Действительно, скрытая безработица растёт, констатирует заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его словам, это может быть в том числе связано с невозможностью модернизировать свой бизнес и тем самым занять новые ниши и в полной мере задействовать своих работников. «Автомобилестроение – самый известный пример, но это по цепочке распространяется на производителей узлов, деталей автомобилей, для них спрос тоже сокращается, начинают проседать те, кто предоставляет им материалы», – отмечает Данилов-Данильян. У большого автомобильного завода несколько тысяч смежных предприятий и если он уходит на укороченную неделю или останавливается, то начинают так же себя вести и смежники, а люди оказываются с неполной занятостью, объясняет он. Такая же ситуация, по его словам, у строителей: нет возможности брать кредиты по этой ставке, некоторые в предбанкротном состоянии, отдельные компании сократили персонал.