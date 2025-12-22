На премии по итогам года чаще рассчитывают те, кто зарабатывает больше

За последние пять лет доля ожидающих премию выросла. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

4 из 10 работающих ожидают получить премию по итогам 2025 года. 31% опрошенных рассказал, что в их компаниях такая практика отсутствует в принципе.

14% не ждут бонусов из-за нестабильного положения работодателей, ещё 8% — по другим причинам. 7% затруднились оценить свои шансы.

Мужчины надеются на премию несколько чаще женщин (42 и 39% соответственно). Молодёжь по сравнению с теми, кто старше, настроена более оптимистично: ждут премии 46% россиян моложе 35 лет. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, премии ждёт большинство — 55% опрошенных.

За последние пять лет доля ожидающих премию выросла весьма существенно: с 27% в 2020 году до 42% в прошлом году и 40% сегодня.

Впрочем, не всем ожиданиям предстоит сбыться. Планы работодателей на премирование по итогам 2025 года выглядят скромнее ожиданий сотрудников. 24% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, ещё 18% — выборочно определенным отделам или специалистам. 28% нанимателей не планируют выплаты бонусов, а 3 из 10 компаний до сих пор не определились.

За последние 5 лет больше всего годовых премий было выплачено в 2024-ом: 3 из 10 компаний поощрили всех сотрудников, ещё 22% мотивировали точечно.

Время проведения опроса: 1—12 декабря 2025 года.