На пригородных маршрутах Мурманской области появятся новые автобусы

АО «Мурманскавтотранс» продолжает обновлять парк подвижного состава.

Предприятием закуплено 7 автобусов марки «НЕФАЗ» на условиях лизинга.

В ближайшее время новые автобусы выйдут на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок №105 «Североморск – Мурманск», №106 «Мурманск – Аэропорт», №108 «Мурманск – Кильдинстрой» и №110 «Мурманск – Выходной», связывающих областной центр с Кольским округом и ЗАТО г. Североморск.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автобусы полностью соответствуют современным требованиям к комфорту и безопасности. Все машины низкопольные, что обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Пассажировместимость каждого автобуса составляет 111 человек, из них 29 - сидячих мест.

Салон оснащён двойным остеклением и информационным комплексом со светодиодными табло, что повышает комфорт поездки и информированность пассажиров. Предусмотрена система наклона кузова (книлинг), упрощающая вход и выход на остановках.

Новый подвижной состав оборудован всеми необходимыми техническими средствами: системой ГЛОНАСС, тахографом и видеонаблюдением в салоне. Транспорт прошёл процедуру государственной регистрации и готов к выходу на линию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570534/#&gid=1&pid=1