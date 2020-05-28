На прилегающей к Кольской АЭС территории состоялась противопожарная тренировка

Учения, в которых принимали участие сотрудники атомной станции, личный состав Специальной пожарно-спасательной части №6 и другие силы и средства территориального звена РСЧС, проводились с целью отработки совместных действий в условиях лесного пожара на территории, прилегающей к объектам Кольской АЭС.

Такие учения в районе расположения атомной станции проводятся ежегодно в период начала пожароопасного сезона на территории Мурманской области.

«Пожарная безопасность - один из безусловных приоритетов в сфере атомной энергетики. Персонал Кольской АЭС не только регулярно проходит обучение и контроль знаний по вопросам обеспечения пожарной безопасности, но и постоянно отрабатывает практические навыки, в том числе в ходе таких совместных тренировок», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

По оценке руководства Кольской АЭС очередная противопожарная тренировка проведена успешно. Отработаны вопросы межведомственного взаимодействия, продемонстрирована высокая готовность к эффективным действиям в период пожароопасного сезона.