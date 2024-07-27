На Приморской площади в ЗАТО Североморск завершились дорожные работы в преддверии Дня ВМФ России

В преддверии Дня Военно-морского флота России в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в ЗАТО Североморске обновили дорожное покрытие на Приморской площади.

Основные работы на Приморской площади завершены: на объекте территории заменили дорожную одежду и бортовой камень, расширили место для парковки личного автотранспорта и для разворота рейсовых автобусов, отремонтировали ливневую канализацию. Кроме то, в планах на этот год – модернизировать здесь систему освещения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, по программе «На Севере – жить» в ЗАТО также выполнены дорожные работы на ул. Героев-североморцев в н.п. Североморск-3. Продолжается замена дорожного полотна на ул. Морской, Сафонова и ул. Сгибнева во флотской столице.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/