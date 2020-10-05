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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.20 11:15

На приобретение высокотехнологичного оборудования для региональных центров «Точка роста» и «КвантоЛабов» направлено более 80 млн рублей

На прошлой неделе состоялись значимые события в системе образования Мурманской области: начали работу мобильный технопарк «Кванториум» и мини-технопарки «КвантоЛаб», также регион присоединился к всероссийскому марафону открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом сегодня на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

Как отметила вице-губернатор, главная цель деятельности центров «Точка роста» – создание условий для внедрения на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания и образовательных технологий. Напомним, 29 «Точек роста» открылись 1 сентября в 14 муниципальных образованиях в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В них школьники смогут изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и проектной деятельностью, осваивать навыки 3D-моделирования, учиться играть в шахматы. Как сообщила Елена Дягилева, на приобретение высокотехнологичного оборудования в центры «Точка роста» из федерального и регионального бюджетов было направлено 32,39 млн рублей.

Также в соответствии с поручением губернатора с начала учебного года в регионе организована работа сети детских мини-технопарков «Квантолаб» – площадок, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и нацеленных на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров. Десять квантолабов официально начали работу с 28 сентября. Каждый из них оснащен оборудованием для занятий робототехникой, проектированием и дизайном. На его приобретение было направлено 50 млн рублей. Возможность посещать мини-технопарки появилась у ребят Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Североморска, Александровска, Кандалакши, Кольского района, Полярных Зорь, а также Кировска, где открылось сразу два квантолаба. Юные изобретатели от 8 до 18 лет могут выбрать одно из трех направлений: «Промробоквантум», «Промдизайнквантум» и «Хайтек».

«Мы планируем, что мини-технопарки обеспечат ежегодный охват не менее 2 тысяч детей, проживающих в различных муниципальных образованиях региона, научно-техническим творчеством, высокотехнологичными программами дополнительного образования и модулями по предметной области «Технология», – подчеркнула Елена Дягилева. – Кроме того, три площадки квантолабов у нас уникальные, их работа подразумевает тесное сотрудничество с социальными партнерами. Одна из них расположена на базе Оленегорского горнопромышленного колледжа, другая открыта на базе действующего предприятия реального сектора экономики – АО «10 судоремонтный завод». Ещё один такой «КвантоЛаб» открылся на базе гимназии № 1 города Апатиты».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» этой осенью в регионе начал работу мобильный технопарк «Кванториум». Передвижной комплекс на базе автомобильной станции оснащен высокотехнологичным оборудованием для занятий по квантумам, соответствующим ключевому направлению инновационного развития страны: Промдизайн/Промробо, IT/VR-AR, Гео/Аэро. На создание мобильного технопарка было направлено порядка 20 млн рублей.

«В этом году, кроме уже озвученных, в регионе также проведены мероприятия по созданию цифровой образовательной среды – для 101 образовательной организации закуплено высокотехнологичное оборудование на сумму свыше 220 миллионов рублей; свыше 20 млн рублей направлено на создание 3255 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, – отметила Елена Дягилева. – Все реализованные мероприятия нацелены на обновление содержания общего и дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме».

 

 

 

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