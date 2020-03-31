«На привале» - осуждённый ревдинской колонии сделал художественную композицию к юбилею Великой Победы

В ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 один из осуждённых в рамках кружковой работы воплотил в жизнь свой творческий замысел к юбилейному Дню Победы.

Свои представления о суровых военных буднях самодеятельный скульптор изобразил в виде трёхмерной композиции, своего рода фрагмента диорамы под названием «На привале». Осуждённый смастерил танкиста, политрука на фоне легендарного танка Т-34 в редкие минуты затишья.

В роли исторического консультанта при изготовлении композиции выступил заместитель начальника колонии Андрей Серков. Благодаря существенной помощи Андрея Леонидовича осуждённому мастеру удалось добиться исторической достоверности в изготовлении уменьшённого макета танка Т-34, форменного обмундирования и стрелкового оружия Красной Армии времён Великой Отечественной войны.

Готовый фрагмент диорамы займёт достойное место в экспозиции уголка боевой славы, создаваемого в учреждении ко Дню Победы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.