В Мурманске в связи с постановлением администрации города Мурманска от 07.05.2020 №1133 на проезде вдоль 311 микрорайона в районе южного въезда в город Мурманск будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по 1/2 проезжей части проезда вдоль 311 микрорайона в восточном направлении с 8 часов 10 мая до 20 часов 3 июня;

– по 1/2 проезжей части проезда вдоль 311 микрорайона в западном направлении с 8 часов 4 июня до 20 часов 30 июня.