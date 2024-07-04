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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 09:30

На программе «Время героев» стартовал трек наставничества

Подведены итоги первого этапа обучения слушателей программы «Время героев», разработанной Высшей школой государственного управления Президентской академии. Во время обучения участники освоили основы работы на государственной службе и определили направления для дальнейшего развития.

За каждым участником закреплён наставник из числа сотрудников администрации президента, полномочных представителей президента в округах, членов правительства РФ, Совета Федерации, депутатов Госдумы, глав регионов и генеральных директоров госкорпораций.

«Основная цель программы наставничества – поддержать участников, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята – настоящая элита страны, как сказал президент. И действующие управленцы должны наставить их в начале этого большого пути. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление и продолжит приносить пользу своей Родине. В том, что в их руках лучшее будущее для России, у меня нет ни единого сомнения», – отметила руководитель программы «Время героев», заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк.

Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на длительное время. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки, в рамках которых участники будут подключены к проектной деятельности или другим задачам с конкретными результатами.

«В указе о национальных целях развития России президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев», учрежденная также президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Время героев» стартовала 27 мая с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в первом потоке программы из 44 тысяч претендентов было отобрано 83 человека с релевантным управленческим опытом и потенциалом развития.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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