На промплощадке в Мончегорске Кольская ГМК автоматизируют контроль и учёт грузоперевозок

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») введена в опытную эксплуатацию весоизмерительная система цеха материально технического обеспечения. Комплекс производит взвешивание и учёт автотранспорта, а также в автоматическом режиме контролирует перевозки грузов.

Весоизмерительная система создана подрядной организацией под кураторством Управления автоматизации и Департамента капитального строительства КГМК на базе автомобильных весов для взвешивания машин массой до 100 тонн.

Как пишет пресс-служба КГМК, программное обеспечение весоизмерительной системы позволяет управлять движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также автоматически распознавать государственные номера или RFID-метки машин.

Для измерения массы перевозимого груза автомобиль взвешивают два раза. Сначала для определения массы порожнего автомобиля (тара), а затем груженого (брутто). При этом вес груза рассчитывается путём вычитания «тары» из «брутто». Скорость взвешивания одной автомашины в штатном режиме составляет от одной до полутора минут, включая время на подъём - опускание шлагбаумов и короткую остановку для регистрации веса.

После завершения опытной эксплуатации весоизмерительная система будет введена в промышленную эксплуатацию для взвешивания грузов в интересах всех подразделений КГМК на промплощадке в Мончегорске.

Реализация проекта, стоимостью около 21 млн рублей позволит компании более точно и оперативно отслеживать объёмы перевезенных грузов и сократить трудозатраты на операции взвешивания.