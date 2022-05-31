На промышленных предприятиях региона ситуация стабильная, несмотря на риски - Татьяна Русскова

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. Открывая совещание, глава региона отметил, что на данный момент организовано ещё более плотное взаимодействие с представителями бизнеса.

Так, 26 мая губернатор в рамках расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области встретился с предпринимателями региона и ответил на их вопросы. Кроме того, по всему региону в рамках дней предпринимательства было проведено порядка 90 различных мероприятий.

«Ситуация на этом этапе стабильна, наши предприниматели активно работают над созданием новых проектов. Напомню, что мы также увеличиваем объём финансовой поддержки на «Губернаторские стартапы» и выделяем ещё 30 млн рублей, чтобы дать возможность реализоваться тем, у кого есть новые идеи. Но наша главная задача – внимательно смотреть и понимать, возникают ли какие-либо проблемы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова в своём докладе отметила, что на промышленных предприятиях ситуация стабильна, несмотря на риски, связанные с увеличением сроков поставок из-за рубежа сырья и оборудования; неисполнением обязательств в случае предоплаты за поставку, проблемами с финансированием.

«По всем этим направлениям находятся решения, идёт переориентация на другие рынки, поиск партнёров внутри страны. Также мы активно сотрудничаем с партнёрами из Белоруссии. Кроме того, продолжается сбор потребностей промышленных предприятий в ключевых импортных ресурсах, материалах, оборудовании и транспорте. Уже собранные потребности направлены в Минпромторг России для дальнейшего взаимодействия с торговыми представительствами», - отметила Татьяна Русскова.

Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства рассказал директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» Андрей Дочкин. Он отметил, что Фондом продолжается реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по состоянию на 27 мая 2022 года предоставлено 140 микрозаймов на сумму 245 млн рублей. Получателями стали 111 субъектов малого и среднего бизнеса. Из общего количества предоставленных займов большую часть занимает пополнение оборотных средств. На данный момент это – 103 займа общей суммой 157,7 млн рублей. 17 займов на 62 млн рублей выдано таким приоритетным отраслям и проектам, как – рыбоводство, общепит, туризм, контракты на поставку продукции или оказание услуг. Кроме того, выдан один займ на 5 млн рублей по льготной ставке для предприятий общественного питания на расширение действующей точки. Также выдано 10 займов без залога общей суммой 9 млн рублей для клиентов фонда, имеющих положительную кредитную историю.

Всего в период с 28 февраля по 27 мая специалистами принято 138 заявок на 249 млн 650 тысяч рублей. В настоящее время в работе 15 заявок на 34, 5 млн рублей.

«По субъектам МСП, осуществляющим общественно-значимую деятельность, принято 20 заявок на субсидирование. Сумма – 6 млн 816 тысяч рублей. По субсидии на возмещение затрат и кредитно-лизинговым обязательствам принята 21 заявка на сумму 9 млн 246 тысяч рублей», – заключил Андрей Дочкин.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/