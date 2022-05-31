Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в АрктикеСкоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 10:00

На промышленных предприятиях региона ситуация стабильная, несмотря на риски - Татьяна Русскова

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. Открывая совещание, глава региона отметил, что на данный момент организовано ещё более плотное взаимодействие с представителями бизнеса.

Так, 26 мая губернатор в рамках расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области встретился с предпринимателями региона и ответил на их вопросы. Кроме того, по всему региону в рамках дней предпринимательства было проведено порядка 90 различных мероприятий.

«Ситуация на этом этапе стабильна, наши предприниматели активно работают над созданием новых проектов. Напомню, что мы также увеличиваем объём финансовой поддержки на «Губернаторские стартапы» и выделяем ещё 30 млн рублей, чтобы дать возможность реализоваться тем, у кого есть новые идеи. Но наша главная задача – внимательно смотреть и понимать, возникают ли какие-либо проблемы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова в своём докладе отметила, что на промышленных предприятиях ситуация стабильна, несмотря на риски, связанные с увеличением сроков поставок из-за рубежа сырья и оборудования; неисполнением обязательств в случае предоплаты за поставку, проблемами с финансированием.

«По всем этим направлениям находятся решения, идёт переориентация на другие рынки, поиск партнёров внутри страны.  Также мы активно сотрудничаем с партнёрами из Белоруссии. Кроме того, продолжается сбор потребностей промышленных предприятий в ключевых импортных ресурсах, материалах, оборудовании и транспорте. Уже собранные потребности направлены в Минпромторг России для дальнейшего взаимодействия с торговыми представительствами», - отметила Татьяна Русскова.

Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства рассказал директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» Андрей Дочкин. Он отметил, что Фондом продолжается реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по состоянию на 27 мая 2022 года предоставлено 140 микрозаймов на сумму 245 млн рублей. Получателями стали 111 субъектов малого и среднего бизнеса. Из общего количества предоставленных займов большую часть занимает пополнение оборотных средств. На данный момент это – 103 займа общей суммой 157,7 млн рублей. 17 займов на 62 млн рублей выдано таким приоритетным отраслям и проектам, как – рыбоводство, общепит, туризм, контракты на поставку продукции или оказание услуг. Кроме того, выдан один займ на 5 млн рублей по льготной ставке для предприятий общественного питания на расширение действующей точки. Также выдано 10 займов без залога общей суммой 9 млн рублей для клиентов фонда, имеющих положительную кредитную историю.

Всего в период с 28 февраля по 27 мая специалистами принято 138 заявок на 249 млн 650 тысяч рублей. В настоящее время в работе 15 заявок на 34, 5 млн рублей.

«По субъектам МСП, осуществляющим общественно-значимую деятельность, принято 20 заявок на субсидирование. Сумма – 6 млн 816 тысяч рублей. По субсидии на возмещение затрат и кредитно-лизинговым обязательствам принята 21 заявка на сумму 9 млн 246 тысяч рублей», – заключил Андрей Дочкин.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:00«Криминальная полиция». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)75801 рубль - в Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2022 года-PRO Валюту (16+)Российская валюта показывает заметный рост в начале торгов-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика