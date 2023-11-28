На прошедшей неделе больше всего сообщений на портале «Наш Север» касалось вопросов, связанных с ненадлежащим качеством отопления в квартирах

Центр управления регионом рассказал, какие проблемы северян решены за прошедшую неделю. ЦУР Мурманской области зафиксировал 1868 сообщений. Больше всего сигналов поступило по темам: «ЖКХ», «Здравоохранение» и «Благоустройство».

Руководитель Центра управления регионом Артём Марышев рассказал о проблемах, которые удалось решить благодаря сообщениям северян, оставленных в соцсетях и на портале «Наш Север». Так, в Мурманске отремонтирована лестница, ведущая к школе №13, ликвидирована несанкционированная свалка автопокрышек у дома №32 по ул. Бондарная, вывезен строительный мусор у дома №21 по ул. Папанина.

Также после сигнала мурманчан о наличии около детской площадки на проезде Связи, 18-20 строительных отходов и биотуалета, оставшихся после капитального ремонта дворовых территорий домов, указанные объекты вывезены подрядной организацией через сутки после обращения.

Администрация г. Апатиты оперативно помогла решить проблему с отсутствием отопления в некоторых жилых помещениях на улице Космонавтов, 28. УК при взаимодействии с администрацией в день поступления сообщения провела работы по развоздушиванию системы отопления в доме. Теплоснабжение полностью восстановлено. Кроме того, в администрации города для контроля ситуации и помощи жителям запущена «горячая линия» по вопросам надёжности теплоснабжения.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с ненадлежащим качеством отопления в квартирах. Количество жалоб по тематике по сравнению с показателями прошлой недели увеличилось со 128 до 198. Наибольшее число сигналов зафиксировано в Оленегорске, Заозерске и ЗАТО Александровск.

Значительное число сообщений по блоку связано с необходимостью установки дополнительных сертификатов безопасности при скачивании электронных медицинских документов. Часть пользователей госуслуг испытывают затруднения с их установкой. За неделю их зафиксировано 37 таких сигналов. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«В медицинских учреждениях статус электронных документов – особенный. Речь идёт об охране сведений, которые составляют врачебную тайну. Поэтому, действительно, необходимо обновлять сертификаты безопасности, подробная инструкция есть на сайте единого портала госуслуг, можно обратиться в техподдержку ЕГПУ по телефону 8 800-100-70-10, либо с мобильного телефона на короткий номер 115», – отметил Дмитрий Панычев.

На прошедшей неделе специалисты ЦУР участвовали в рейде Мингосжилстройнадзора в Североморске. Были проверены как системно повторяющиеся сигналы, так и недавно закрытые сообщения, связанные с расчисткой дворовых территорий и вывозом ТКО. Большинство сообщений было отработано. Выявленные во время объезда недоработки переданы в администрацию ЗАТО, часть из них уже устранена.