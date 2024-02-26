На прошедшей неделе главы администрации города Мурманска провели пять встреч с жителями домов городских округов

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина проходят встречи с жителями домов городских округов. На этой неделе прошло пять встреч. Чаще всего обращения северян связаны с очисткой проездов от снега и вопросами благоустройства придомовых территорий.

Первая встреча на этой неделе состоялась в районе Росляково возле дома №13 по улице Заводская. На ней присутствовали глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. Северяне пожаловались на отсутствие уборки снега возле территории дома. Двор был почищен. Также была озвучена просьба по обустройству детской площадки во дворе дома.

Ещё одна встреча состоялась по адресу улица Инженерная, 12. Мурманчане обратились к главе округа с вопросами о содержании и ремонте общедомового имущества. Среди просьб были озвучены следующие: установка лавок и урн возле подъездов, обновление косметического ремонта третьего подъезда, капитальный ремонт кровли дома.

Жители дома №4 по улице Олега Кошевого обратились к главе Первомайского округа Александру Боянжу и депутату Совета депутатов города Мурманска Дмитрию Коваленко с просьбой закрасить граффити на двери подъезда №1 и стенах соседнего дома, а также заменить крышку контейнера для сбора пластика. Работы были проведены в кратчайшие сроки.

Ранее жители микрорайона Абрам-Мыс попросили провести ремонтные работы на лестнице от дома №12 по улице Лесная через ручей Варяжский. Работы были также проведены.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова и региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрий Шаповалов встретились с жителями дома 35/3 по улице Академика Книповича. Мурманчане пожаловались на работу управляющей компании, в частности на несвоевременную расчистку от снега, ввиду чего образовался твёрдый снежный наст и колея. Работы по уборке были проведены. Северян беспокоил ряд других насущных вопросов: незакрытый колодец возле гимназии №8, засыпанный снегом колодец возле дома, низкий температурный режим в квартирах. Также жители дома №7 по улице Профессора Сомова обратились к главе округа и депутату Совета депутатов города Мурманска Ольге Дзюбе по вопросу плохой расчистки дворовой территории от снега.

После предыдущих встреч с жителями Октябрьского округа были отработаны следующие обращения граждан: проведена расчистка лестницы возле дома №10 по улице Капитана Маклакова; очищен пешеходный тротуар вдоль дома №13 по улице Полярные Зори; расчищена колея у главных фасадов домов №№11, 12, 13 по улице Капитана Маклакова; проведена уборка снега вдоль дома №9 по улице Гвардейской.

Все вопросы и обращения северян берутся в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26788&page=1