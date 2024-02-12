На прошедшей неделе главы округов в Мурманске провели шесть встреч с жителями по поручению главы администрации Юрия Сердечкина

Некоторые из вопросов, которые беспокоят местных жителей, были решены оперативно, а остальные взяты на контроль для последующей работы.

Глава Ленинского округа Андрей Костин встретился с жильцами дома №28 по ул. Сафонова. Мурманчане пожаловались на некачественную уборку от снега придомовой территории. Расчистка двора проведена. Среди поднятых вопросов была затронута тема недостаточно высокой температуры воздуха в квартирах, северяне попросили провести ремонт межпанельных швов. Обращения в управляющую организацию результатов не дали. Также жители близлежащих домов обеспокоены отсутствием остановочного павильона у дома №25 по ул. Сафонова.

Жители дома №47 корп. 2 по ул. Юрия Гагарина пожаловались главе округа на складирование снега на зеленой зоне у газораспределительной установки и повреждение зеленых насаждений. Попросили УК провести ремонтные работы в шестом подъезде, а также замену оконных блоков на лестничных клетках и замену почтовых ящиков. Озабочены мурманчане и отсутствием освещения на пешеходной лестнице от дома № 49 по ул. Юрия Гагарина.

Александр Боянжу, глава Первомайского округа, встретился с жильцами дома №8 по ул. Генерала Щербакова. Северяне пожаловались на плохую расчистку придомовой территории от снега и на снежный накат, образовавшийся возле арки дома. Проведена обработка противогололедными материалами. Убрана наледь с трубы возле арки. Также жители попросили обустроить площадку для выгула собак и заменить ограждение зеленой зоны, которое было повреждено в результате механизированной уборки снега.

На прошедшей встрече по проспекту Кольскому возле дома №117 мурманчане обратились к главе округа с жалобой на наличие ржавых примесей в горячей воде из крана. Представителем управляющей компании даны разъяснения, работы взяты под контроль.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова на этой неделе также провела две встречи. Первая состоялась возле дома №9 по ул. Полярные Зори, в ней приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба и региональный координатор проекта «Городская среда» Дмитрий Шаповалов. Северяне пожаловались на плохое освещение во дворе дома и на некачественный вывоз мусора с контейнерной площадки. Во второй встрече, прошедшей по адресу ул. Скальная, 15, принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Алексей Ищук. Вопросы северян касались благоустройства придомовой территории, они взяты в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26686&page=1