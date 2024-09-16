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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 13:00

На прошедшей неделе главы округов в Мурманске провели три встречи с жителями областного центра

Некоторые вопросы были решены незамедлительно, другие взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения.

Первая из таких встреч прошла в Октябрьском округе областного центра. Глава округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома №42 по улице Полярные Зори. Мурманчане обратили внимание на неудовлетворительное состояние подвального помещения и неправильное расположение контейнерной площадки. Также была озвучена просьба провести ремонт дороги во дворе дома №16 по улице Радищева.

Ранее на встрече у дома №11 по улице Шмидта северяне попросили главу округа отремонтировать уличную лестницу у дома №1/1 и сделать заезд на придомовую территорию дома №39/1. Работы выполнены.

В прошлую среду состоялась встреча с жителями дома №39 по улице Алексея Хлобыстова. С главой Ленинского округа Андреем Костиным мурманчане обсудили вопросы содержания общедомового имущества и благоустройства придомовой территории. Жительница дома попросила вывезти порубочные остатки с контейнерной площадки. Это было выполнено сразу после встречи. Также мурманчане попросили восстановить остекление на лестничной клетке пятого этажа в подъезде №1, расчистить вентиляционную шахту и чердачное помещение дома №13 по пр. Ивана Халатина, установить дополнительный контейнер для сбора крупногабаритных отходов у дома №92 по улице Александра Невского.

На встрече у дома №202 по проспекту Кольскому с жителями пообщался глава Первомайского округа Александр Боянжу. Мурманчане попросили убрать шины с зелёной зоны, установить искусственные препятствия в районе входа на детскую площадку и сделать дополнительное освещение.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28469&page=1

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