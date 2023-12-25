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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 12:30

На прошедшей неделе наиболее часто мурманчане обращались в горадминистрацию с вопросами благоустройства придомовых территорий, очистки проездов от снега

На прошедшей неделе главы округов по поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина провели традиционные встречи с жителями города. Наиболее часто северяне обращались с вопросами благоустройства придомовых территорий, очистки проездов от снега, уборки строительных отходов на контейнерных площадках. 

Глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева встретились с жителями дома №44 по ул. Адмирала флота Лобова. Они пожаловались на разукомплектованный автомобиль, оставленный во дворе. После встречи транспортное средство было вывезено. На встречу также пришли мурманчане, проживающие по другим адресам. Их вопросы касались ремонта проезжей части во дворах, ремонта входных групп и лестничных клеток в подъездах, расчистки территории от снега в зимний период, неудовлетворительного состояния подвальных помещений. 

Ещё одна встреча состоялась по адресу: ул. Алексея Хлобыстова, 20/1. Вместе с главой округа пообщался с северянами депутаты Совета депутатов города Мурманска Аркадий Амозов и Ирина Матвеева. Горожане задали вопросы о содержании общего имущества и придомовой территории. Также жильцы дома пожаловались на граффити на входной двери в подъезд. Надпись оперативно была устранена. Среди других вопросов - отсутствие освещения в арке дома №68 по проспекту Героев-североморцев и подкозырькового освещения подъезда, плохая уборка подъезда, повреждение ограждения территории сквера «Аллея поколений», расчистка двора от снега, недостаточная температура воздуха в квартирах, необходимость санитарной обрезки деревьев на придомовой территории.

В Первомайском округе на прошедшей неделе состоялись две встречи. Жители дома №14 по ул. Генерала Щербакова задали главе Первомайского округа Николаю Зикееву и региональному координатору федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Андрею Шишко вопросы о благоустройстве территории. Жителей, проживающих по адресу ул. Бондарная, 1, также интересовали вопросы благоустройства придомовой территории.

Как сообщает администрация города Мурманска, после предыдущих встреч с жителями Первомайского округа были отработаны следующие обращения граждан:  удалены и закрашены незаконные надписи на трансформаторных подстанциях, расположенных в районе домов №176/3 по просп. Кольскому, №10 по ул. Героев Рыбачьего, №56 по ул. Героев Рыбачьего, на стене контейнерной площадки дома №40б по ул. Героев Рыбачьего, на фасаде дома №40 по ул. Героев Рыбачьего;  вывезен строительный мусор с контейнерных площадок в районе дома №32 по ул. Бондарной, дома №119 по просп. Кольскому.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома №33/2 по ул. Книповича. Мурманчане сообщили о том, что после снегопадов управляющая организация не убирает снег во дворе. Северяне, проживающие по адресу ул. Карла Маркса, 7, пожаловались на то, что длительное время с контейнерной площадки не вывозится крупногабаритный мусор.

Все вопросы взяты в работу.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26386&page=1

 

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