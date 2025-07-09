На прошлой неделе чаще всего северяне поднимали темы отсутствия горячей воды, благоустройства общественных пространств, некачественного ремонта дорог

ЦУР Мурманской области зафиксировал 993 сообщения от жителей за период с 28 июня по 4 июля. В сравнении с предыдущей неделей их количество снизилось на 8%. Чаще всего северяне поднимали темы отсутствия горячей воды, благоустройства общественных пространств, некачественного ремонта дорог и переполненных контейнерных площадок. На прошлой неделе был отмечен рост числа обращений по вопросам обращения с отходами в Мурманске, Апатитах и Сафоново. Также северяне уточняли сроки завершения дорожных работ и жаловались на ямы и неудобства при передвижении по тротуарам. Об этом 7 июля на оперативном совещании правительства доложил руководитель ЦУР Артём Марышев.

В Мурманске зафиксировано снижение числа сообщений на 15%. Горожане интересовались сроками подачи горячей воды, указывали на ямы во дворах и обращались с вопросами по мерам социальной поддержки.

За минувшую неделю 77% сообщений были отработаны: даны ответы, решены проблемы, остальные обращения находятся в работе.

Среди положительных примеров Артём Марышев отметил отремонтированные детскую и спортивную площадки в Кандалакше, игровую зону во дворе в Никеле, площадку для выгула собак в Оленегорске, а также ликвидированную свалку в Апатитах.

Руководитель ЦУР Мурманской области также поблагодарил муниципалитеты и профильные ведомства, которые в том числе в выходные продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

«Хочу отметить работу коллег из Минстроя, Мингосжилстройнадзора, а также администраций Заозерска, Ковдорского и Кольского округов, которые и в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем, обозначенных пользователями», – заключил Артём Марышев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549976/#&gid=1&pid=1