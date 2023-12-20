На прошлой неделе отмечался рост числа жалоб по качеству отопления в квартирах в связи со значительным похолоданием

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1507 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 1173. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» большинство обращений связано с качеством отопления в квартирах. На прошлой неделе отмечен рост числа жалоб по теме в связи со значительным похолоданием.

«Качество отопления во многом зависит также от состояния внутридомовых инженерных сетей и выполнения управляющей организацией мероприятий по поддержанию теплового контура дома. По всем сигналам северян проводятся замеры с составлением актов. Для подачи заявки жители могут обратиться в адрес дежурно-диспетчерской службы своей УК, телефон указан на квитанции за содержание и ремонт», — пояснил Артём Марышев.

Жители ЗАТО город Североморск рассказали, что в здании, где плетут маскировочные сети для передачи в зону проведения СВО, очень холодно. В местной администрации пояснили, что помещение волонтёры арендуют у местного предпринимателя, поэтому на этой неделе им будет предоставлены варианты для размещения своей мастерской на базе бюджетных учреждений.

В блоке «Здравоохранение» ЦУР северяне пожаловались на очередь на приём к травматологу в мурманской поликлинике №1. В медучреждении работает один врач на два городских округа и только до 15.30. Номерки на приём расписаны на две недели вперёд. Минздравом совместно с руководством лечебного учреждения принимаются необходимые меры по решению вопроса.

В блоке «Благоустройство» жители Североморска сообщили, что обеспокоены массовым демонтажем детских площадок. Администрация пояснила, что площадки демонтированы в связи с износом, прорабатывается вопрос об установке новых.

В блоке «Дороги» жители оставляют просьбы о расчистке дорог от снега и наледи. За неделю количество таких сигналов снизилось на 36%.

«В вопросе благоустройства детских площадок в Североморске важно давать в ответах больше конкретики. Если площадка не ремонтируется — подключайте управляющие компании. А если полностью демонтируется — важно сообщить людям, что вместо неё будет установлена другая, но на другом месте. И не забыть указать причину и сроки», — заключил губернатор Андрей Чибис.