На прошлой неделе в магазинах Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, яблоки и сливочное масло

С 6 по 12 февраля текущего года в магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 5,8%), яблоки (на 3,1), сливочное масло (на 1,2), неразделанную мороженую рыбу (на 1,1), шлифованный рис (на 0,9), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8), пшеничную муку (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время снизились цены на вермишель (на 2,0%), стерилизованное и пастеризованное цельное питьевое молоко (соответственно на 1,4 и 1,1), подсолнечное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Росстат отмечает, что по стране с 6 по 12 февраля 2024 года цены изменились: на огурцы +3,2%, капусту белокочанную +1,8%, свеклу столовую +1,5%, лук репчатый +1,2%, помидоры +1,1%, картофель +0,8%, морковь +0,7%, яблоки +0,6%, сметану и водку +0,4%, масло сливочное, хлеб ржаной, рис и бананы +0,3%, свинину, баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, творог, яйца куриные, чай черный, соль поваренную, муку пшеничную +0,1%.

Снизились цены: на крупу гречневую (-0,7%), мясо кур (-0,5%), маргарин (-0,3%), вермишель (-0,2%), рыбу мороженую, смеси сухие молочные для детского питания и пшено (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что инфляция в России в январе 2024 года составила 0,86%. В годовом выражении инфляция в январе составила 7,44% против 7,42% в декабре. Показатель оказался выше прогноза экспертов. Аналитики ожидали инфляцию в январе на уровне 0,7%. Они прогнозировали инфляцию в годовом выражении на уровне 7,3%.