На прошлой неделе в регионе за нарушение противоэпидемических требований вынесены постановления на общую сумму 55 тысяч рублей

На прошлой неделе судами вынесено 18 постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение противоэпидемических требований на сумму 55 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в минувший понедельник губернатору доложил председатель комитета по обеспечению безопасности населения региона Илья Воробьев.

За прошедший период исполнительные органы государственной власти проверили 200 объектов общественного транспорта и 41 общественное учреждение, в 17 заведениях проконтролировали организацию проверки у посетителей QR-кодов или альтернативных документов. По итогам составлено 19 протоколов о совершении правонарушений на общественном транспорте.

Органы местного самоуправления на прошедшей неделе также провели проверки на соответствие противоэпидемическим требованиям 1213 объектов общественного транспорта и 2160 общественных учреждений. Организацию проверки QR-кодов у посетителей проконтролировали более чем в тысяче общественных учреждений. Составлено 25 протоколов.

Губернатор Андрей Чибис напомнил о необходимости обратить внимание на соблюдение организациями требований по дезинфекции транспорта, ограничений по времени работы, требований по заполняемости залов. Кроме того, глава региона поручил контролировать запрет на проведение массовых мероприятий, отмечает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439299/