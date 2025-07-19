На проспекте Металлургов Мончегорска завершается ремонт главной городской дороги

По поручению губернатора региона Андрея Чибиса за дорожными работами в городе трудовой доблести тщательно следит глава города Андрей Рудаков.

На проспекте Металлургов - от пересечения с улицей Сопчинская до пересечения с улицей Железнодорожная - продолжаются ремонтные работы. Кроме обновления дорожного полотна проезжей части замене подлежат ливнеприёмники и частично ливневая канализация. Ремонт дороги проводят в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Первый выравнивающий слой асфальта начали укладывать в ночь с 16 на 17 июля и завершили уже вечером 18 июля. На следующей неделе приступят к укладке финишного слоя с последующим нанесением дорожной пластиковой разметки.

Напомним, общий объём выполняемых работ составляет 17503 кв. метров.

После завершения работ на проспекте Металлургов подрядная организация продолжит работы на участке дороги в посёлке Риж-Губа, где приведут в порядок 3850 кв. метров дорожного полотна.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528859/#&gid=1&pid=1