На простака найдётся свой мошенник

В Мурманске мошенники обманули двух жителей города на общую сумму около 6 миллионов рублей.

Одним из потерпевших стал 91-летний мужчина из областного центра. Он рассказал полицейским, что неизвестный, представившись по телефону сотрудником правоохранительных органов, сообщил ему о попытке оформления кредита злоумышленником на имя северянина в сумме 4,5 миллионов рублей. В ходе разговора мошенник убедил мурманчанина с его помощью самому дооформить кредит и передать денежные средства «доверенному» лицу, которое приедет к нему по месту жительства. Этот представитель правоохранительных органов якобы переведет деньги через банкоматы на «безопасные» счета.

При передаче этих денежных средств сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области совместно с ОУР отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску была установлена мурманчанка 1940 года рождения.

Как вскоре выяснилось, женщина сама являлась жертвой обмана. Сначала по той же схеме с вымышленным кредитом её убедили лишиться своих сбережений на сумму 1,3 миллиона рублей. Она обналичила их и перевела на счета злоумышленников, предполагая, что действует в целях собственной финансовой безопасности. Затем мошенники позвонили женщине и сообщили, что она может оказать содействие правоохранительным органам, направив на тот же счет сбережения других пожилых граждан, которых тоже пытаются обмануть. Пенсионерке назвали адрес, где она должна была помочь мужчине перевести 4,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время установлено, что о подобных видах преступлений оба потерпевших знали. Многочисленные номера телефонов, с которых злоумышленники выходили на связь с ними, зарегистрированы в Москве. В ходе проверки обнаружены их совпадения с номерами по аналогичными фактам мошенничеств, зарегистрированных сотрудниками полиции в нескольких других регионах страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.