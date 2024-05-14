На проверку на полиграфе молодёжь согласна чаще людей старшего возраста

Проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 6% работодателей. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из всех округов страны.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 36% работодателей: 1% — для всех позиций, 35% — только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью).

6% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% — для всех позиций, 5% — для отдельных позиций. По сравнению с аналогичным исследованием 2022 года, использовать «детектор лжи» для проверки соискателей стали реже (сегодня применяют 6%, 2 года назад — 10%). В условиях кадрового дефицита компании отказываются от лишних барьеров в найме.

Среди экономически активных россиян 67% готовы пройти проверку на «детекторе лжи» при трудоустройстве, 21% — против подобных вступительных испытаний.

Самыми лояльными к проверкам на детекторе лжи оказались опрошенные до 24 лет: 77% из них не против тестирования.

Время проведения опроса: 22 февраля — 5 апреля 2024 года.