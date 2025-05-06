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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 19:30

На «Прямую линию» президента поступило более 17 тысяч обращений со всей Мурманской области

5 мая губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области, заслуженным врачом России Татьяной Кусайко. На повестке — отработка на федеральном уровне обращений, поступивших на «Прямую линию» Президента РФ из Кольского Заполярья, а также ряд социальных вопросов и изменений, которые можно внести в систему здравоохранения, чтобы повысить качество оказания медицинских услуг в регионе.

«Помимо активной работы на площадке парламента, вы не теряете связь с родной землей, за это вам огромное спасибо. Особенно это важно в части медицины. Профессионалы, лучшие специалисты страны работают с нашими пациентами — это дорогого стоит», —сказал губернатор.

Татьяна Кусайко в свою очередь отметила, что всего на «Прямую линию» президента поступило более 17 тысяч обращений со всей Мурманской области. Их отработкой занимается правительство региона.

«Как член регионального штаба Народного фронта, конечно, тоже отрабатываю обращения. Так, поступали просьбы о помощи с лекарственным обеспечением, направлением на центральные базы, оформлением документов на высокотехнологичную медицинскую помощь, вопросы капитального ремонта домов в закрытых территориальных образованиях. Многие из них уже решены, другие требуют тщательной проработки на федеральном уровне. О результатах доложу», – заверила депутат.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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