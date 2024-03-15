На публичной кадастровой карте Росреестра функционирует сервис «Земля для туризма»

«На сегодняшний день в рамках реализации проекта «Земля для туризма» заключено соглашение об информационном взаимодействии между Росреестром, ППК «Роскадастр» и комитетом по туризму Мурманской области. Это поможет создать условия для активного использования туристического потенциала нашего региона», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Выявлять объекты туристического интереса, земельные участки и территории Кольского Заполярья, которые возможно вовлечь в туристическую деятельность, будет оперативный штаб, созданный при Управлении Росреестра по Мурманской области. В состав штаба вошли представители филиала ППК «Роскадастр», комитета по туризму Мурманской области и других региональных органов власти, а также профессионального сообщества.

«Проект «Земля для туризма» (pkk.rosreestr.ru) нацелен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности региона на всероссийском уровне», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.