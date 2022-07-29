На публичную кадастровую карту нанесены зоны затопления и подтопления рек Кола, Роста и Варзуга

«В Двинско-Печорское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов были подготовлены и направлены предложения по определению границ зон, прилегающих к рекам Роста, Кола и Варзуга. По итогам рассмотрения данных материалов Двинско-Печорским БВУ приняты решения об установлении этих зон», - прокомментировал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Реализация «дорожной карты» по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 2022-2024 годы» является одной из ключевых задач Росреестра.

Как ранее заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский, результат работы по наполнению ЕГРН, в первую очередь, зависит от активности и вовлеченности в процесс органов власти на уровне регионов. В Мурманской области в развитие федерального проекта была разработана региональная Дорожная карта, утвержденная губернатором области А.В. Чибисом и руководителем территориального Росреестра А.С. Бойко.

Данная «дорожная карта» предусматривает взаимодействие региональных ведомств в целях формирования полного и точного реестра недвижимости. В частности, управление Росреестра и областное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства ведут совместную работу по вопросу учёта границ зон затопления и подтопления на территории Кольского Заполярья.

«В 2021 году и первом полугодии 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости учтены сведения о 22 зонах затопления и подтопления, прилегающих к рекам Кола, Роста и Варзуга. Их границы любой желающий может увидеть на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Сведения о зонах затопления и подтопления крайне важны при планировании развития территорий, в частности для освоения земель под жилищное строительство. Достоверная информация об особых условиях использовании территории поможет избежать чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.