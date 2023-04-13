На пути к Мурманскому академическому лицею установят дорожные знаки

После вмешательства Народного фронта власти Мурманска рассматривают вопрос об установке дорожных знаков «Жилая зона» на въезде во двор домов №№24 и 28 по ул. Аскольдовцев.

Этот вопрос обсудили на очередном заседании рабочей группы в комитете по развитию городского хозяйства. Ранее представители президентского движения попросили администрацию города обратить внимание на организацию перехода к образовательному учреждению.

«Для принятия мер по недопущению нарушения Правил дорожного движения наше обращение было передано в ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску. Власти также пояснили: пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, въезжающими или выезжающими с прилегающей территории (двора). Тем не менее, согласно действующему проекту организации дорожного движения, разместить пешеходный переход на территории проезда между домами №№24 и 28 по ул. Аскольдовцев нельзя. Но проблема сама собой не решится», - отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

Напомним, жалобы от родителей учащихся Мурманского академического лицея поступают регулярно: чтобы попасть на учёбу, маленьким жителям дома № 24 нужно преодолеть отрезок пути, движение по которому никак не регламентировано. С этой же стороны находится и остановка общественного транспорта, так что потоки людей здесь постоянные и немалые.

«Вмешательство ГИБДД наверняка скажется и на нерадивых водителях, паркующих автомобили на тротуарах вдоль домов. Сейчас скользко, людям же приходится обходить эти машины по проезжей части. Надеемся, что в ближайшее время пересечение дорог станет безопаснее, и родители перестанут каждый день переживать за здоровье детей. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле», - добавила Калита.

Фото предоставлено региональным отделением Народного фронта в Мурманской области.