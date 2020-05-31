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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.20 15:00

На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском

Сегодня начальник МКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района» Сергей Жеребцов принял участие в селекторном совещании с Главным Управлением МЧС России. Основной вопрос, который обсуждался по видео-конференц связи, проведение ремонтных работ опор моста на ж/д перегоне Кола-Выходной.

Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной. Ремонтные работы в районе железнодорожного моста на перегоне станций Кола-Выходной под Мурманском, по оценкам специалистов ОЖД, могут занять четыре-пять дней, сообщается на сайте администрации Кольского района Мурманской области.

В субботу в 18.40 в ЕДДС Кольского района поступила информация о том, что из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло опору железнодорожного моста на перегоне станция Кола – станция Выходной в районе 1436 км Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Из-за аварийного состояния моста, в целях обеспечения безопасности, грузовые и пассажирские перевозки были приостановлены. Все поезда, следующие в Мурманск, останавливались перед мостом.

По информации ОЖД, доставка приехавших пассажиров до пункта назначения была организована автобусами. Таким же способом доставлялись до состава и пассажиры, которые должны были выезжать из Мурманска.

«Всего перевозчик задействовал восемь автобусов, длина маршрута в областной центр из Мурманска до ст. Выходной составила 22 км, время в пути 30 минут», - пояснили в администрации и добавили, что на утро воскресенья было перевезено более 650 человек из трёх поездов.

«На месте аварии продолжают работать геодезисты, проводится подготовка к проведению ремонтных работ. К аварийному участку уже направлены два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши. По данным специалистов ОЖД, восстановительные работы займут примерно 4-5 дня», - сообщает администрация Кольского района.

С 31 мая  по 7 июня на ст.Выходной планируются 43 состава пассажирских поездов (21 на отправку, 22 на прибытие).

Проводится оповещение населения и пассажиров. Всю информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов») и по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

 

 

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